Аграрії посіяли ярові зернові на площі 5,9 млн. га - 78% прогнозу

В Україні на 5 травня ц.р. ярові зернові і зернобобові культури посіяно на площі 5,9 млн. га (78% прогнозу), що майже на рівні відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики й продовольства України.

Згідно з повідомленням, у господарствах Миколаївської, Одеської, Київської, Тернопільської, Волинської, Чернівецької і Рівненської областей посіяно 90-96% прогнозованих площ.

Низькими темпами проводиться сівба ярих зернових у господарствах Полтавської, Сумської, Кіровоградської і Івано-Франківської областей, в яких посіяно лише 62-72% прогнозованих площ.

Згідно з даними міністерства, кукурудзу на зерно посіяно на площі 2,1 млн. га (67% прогнозу), гречку - на 57 тис. га (18%), просо - на 41 тис. га (32% прогнозу).

З технічних культур цукровий буряк посіяний на площі 534 тис. га (97% прогнозу), що на 65 тис. га більше, ніж на 5 травня 2010 року. Завершено сівбу в Полтавській (109%), Житомирській (108%), Львівській (106%), Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Волинській і Чернігівській областях - по 100% прогнозованих площ. Відстають з посівом цукрового буряку в Черкаській (72% прогнозу) і Харківській (87%) областях.

Соняшник посіяно на площі 2,3 млн. га (65% прогнозу). Сою посіяно на площі 533 тис. га (47% прогнозу).

Повідомляється також, що, за уточненими даними регіонів, вся посівна площа під урожай поточного року становить 26,7 млн. га (на рівні минулого року), зокрема зернові культури - 15,6 млн. га (на 443 тис. га більше 2010 року), з яких озимі зернові, - 8,0 млн. га, ярові зернові і зернобобові (включаючи кукурудзу) - 7,6 млн. гектарів.

Прогнозується розширення посівних площ порівняно з минулим роком під кукурудзою на зерно до 3,2 млн. га, або на 457 тис. га (на 17%) більше показника минулого року, гречкою - до 313,5 тис. га або більше на 98 тис. га (на 45%) і просом - до 131 тис. га або більше на 41 тис. га (на 46%).

Технічні культури займатимуть площу 6,5 млн. га, з них цукровий буряк прогнозується посіяти на площі 553 тис. га, що на 50 тис. га (на 10%) більше від показника минулого року.

Картопля й овочі займуть площу близько 2,0 млн. га, кормові культури - 2,7 млн. га.

Наголошується також, що забезпеченість насінням ярових зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) становить 975,8 тис. тонн, або 103% потреби, соняшнику - 22 тис. тонн (111%), кукурудзи - 84,7 тис. тонн (108%), сої - 97,2 тис. тонн (106%), картоплі - 4,5 млн. тонн (100%). Повідомляється, що всі регіони повністю забезпечені насінням.

Сільськогосподарськими підприємствами до посівних кондицій підготовлено 772 тис. тонн (118%) насіння зернових і зернобобових культур (без кукурудзи).