Потреба аграріїв у кредитах становить 7,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, інформуючи про стан проведення весняно-польових робіт і їх матеріально-технічне забезпечення.

У Мінагропроді зазначають, що фактично одержано 4,5 млрд. грн. кредитів, з них 3,6 млрд. грн. - банківські кредити і 923 млн. грн. - товарні кредити.

Згідно з повідомлення, на 1 га ріллі залучено 164 гривни кредитів. Процентні ставки 13,4–25%.

Зазначається також, що рівень прострочених кредитів - 12,9%.