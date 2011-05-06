ПАТ "Житомирський маслозавод" - компанія "Рудь" визнана кращим платником податків Житомирщини

ПАТ “Житомирський маслозавод” – компанію «Рудь» визнано кращим платником податків у Житомирській області.

Про це УНІАН повідомив голова правління компанії Петро РУДЬ.

За його словами, очолюване ним підприємство є одним з найбільших підприємств Житомирської області, лідером галузі виробництва морозива в Україні (ринкова частка 21% - УНІАН).

«Саме завдяки компанії «Рудь» Житомирська область уже декілька років поспіль є лідером серед інших областей з виробництва морозива», - зазначив голова правління маслозаводу.

Він додав, що компанія «Рудь» відіграє важливу роль у розвитку харчопереробної галузі, яка є провідною у Житомирській області.

«Щороку підприємство покращує свої фінансово-економічні показники, тим самим впливаючи на економічний розвиток всього регіону», - наголосив П.РУДЬ.

Голова правління заводу також вбачає реалізацію соціальної відповідальності у забезпеченні найвищої якості продукції підприємства, сприянні соціально економічному розвитку області.

«Так, у сезон на підприємстві працює близько 1500 працівників. Кожного року компанія збільшує свої виробничі потужності, бере активну участь в інноваційних процесах, збільшує кількість робочих місць. Так, обсяг сплачених податків до бюджетів усіх рівнів становив понад 75 мільйонів гривень у 2010 році», - уточнив П.РУДЬ.

Він сказав, що активну позицію підприємство займає також у питанні розвитку соціальної інфраструктури.

Голова Житомирської обласної держадміністрації Сергій РИЖУК і голова Державної податкової адміністрації у Житомирській області Вадим КУСЛІЙ висловили подяку ПАТ «Житомирський маслозавод» за високий рівень податкової свідомості, виконання податових зобовязань перед державним і місцевими бюджетами, активну участь у розвитку промисловості у Житомирській області.

Довідка УНІАН. П.РУДЬ неодноразово був відзначений як кращий меценат Житомирської області. Більша частина цільової допомоги компанії «Рудь» надається у вигляді фінансових відрахувань, але вагому частку благодійної допомоги також складають внески продукцією і послугами. Серед основних одержувачів допомоги: Спілка дітей-інвалідів, благодійний фонд «Діти Чорнобиля», обласний Будинок дитини, обласна дитяча лікарня, благодійний фонд «Зігрій любов’ю дитину», школи-інтернати.

Підприємство реалізує місцеві та регіональні суспільно важливі проекти, спрямовані на підтримку бюджетних установ (лікарень, шкіл, інтернатів, дитячих садків, дитячих ігрових майданчиків), пенсіонерів та інвалідів.

На «100% морозиві» вагою 1 кг міститься значок благодійності. У 2010 році п’ять копійок, а в 2011 році десять копійок з кожної порції відраховуються для надання допомоги дитячим закладам різних областей України.