В Україні буде створено державний кадастр виноградників

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК доручив вченим Інституту імені Таїрова створити державний кадастр виноградних насаджень.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це він сказав, виступаючи перед аграріями Криму на нараді «Стан і перспективи розвитку садівництва, виноградарства і виноробства».

За словами міністра, відродження галузі виноградарства і виноробства неможливе без негайної інвентаризації і ретельного обліку вітчизняних виноградників.

«Я дав доручення Інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова розробити кадастр виноградників. Якщо ми матимемо облік виноградних насаджень, то ми розумітимемо, скільки вина можна виробити, скільки виробили і скільки є фальсифікату на вітчизняному ринку", - повідомив глава Мінагропроди.