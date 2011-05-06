У розвиток виноградарства і виноробства необхідно щороку вкладати 5 млрд. грн.

У розвиток галузі виноградарства і виноробства необхідно щороку вкладати 5 млрд. грн. інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це заявив глава міністерства Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочої поїздки до Криму.

Він також повідомив, що саме для залучення інвестиційних коштів у такому розмірі міністерство ініціюватиме необхідні зміни до чинного законодавства і популяризує культуру споживання вина.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, вино має стати в Україні продуктом харчування, адже вітчизняні винарі вміють виготовляти якісні продукти виноградарства.

Водночас, відзначив міністр, для підтримки галузі з державного бюджету щороку виділяється 500-600 млн. грн. «Це достатньо серйозний розмір підтримки з боку держави, тому це має стати неодмінною мотивацією для залучення додаткових інвестицій. Але для цього необхідно внести відповідні зміни до чинного законодавства. Україна має потужну історію виноробства і виноградарства, і ми вже почали відродження цієї галузі», – відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Повідомляється також, що Мінагропрод підтримує законопроект щодо заміни 1-відсоткового збору на 1,5-відсотковий. На думку міністра, ці кошти необхідно направити на підтримку спорудження фруктосховищ. Крім того, одними з найактуальніших зараз є питання вартості ліцензій і розподілу коштів.