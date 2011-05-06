Китайську гречку можуть закласти в Держрезерв після перевірки на відповідність Держстандарту

Китайська гречка може бути закладена в Держрезерв після проведення перевірки на відповідність Держстандартуі за дорученням уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства резерву, про це заявив голова Держрезерву Олексій ЛЕЛЮК.

«Якщо китайська гречка пройде всі необхідні експертизи якості, то, згідно з дорученням уряду України, вона може бути закладена в Держрезерв», – сказав він.

О.ЛЕЛЮК зазначив, що в системі Держрезерву є сховища, які спеціально призначені для переробки і зберігання гречки.

При цьому О.ЛЕЛЮК заявив, що не коментував у ЗМІ якість китайської гречки і перспективи її закупівлі Держрезервом, підкресливши, що його відомство не займається закупівлею цього товару.

Як повідомляв УНІАН, голова Держрезерву Олексій ЛЕЛЮК днями заявив «Голосу України» про те, що його відомство не має наміру купувати китайську гречку. Таку заяву, повідомляло видання за 5 травня, він зробив, коментуючи слова прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що в разі відсутності покупців гречки з Китаю її буде відправлено на зберігання в резерв.