У Тернопільській області завершили посів цукрових буряків

У Тернопільській області завершено посів цукрового буряка.

Як передає кореспондент УНІАН, під час колегії Тернопільської облдержадміністрації начальник Головного управління агропромислового розвитку ОДА Андрій ХОМА повідомив, що загалом цукровим буряком засіяно 52,546 тис. га, що становить 115% від запланованих під цю культуру площ.

Також він повідомив, що в області завершується сівба ярого ріпаку (посіяно 3,837 тис. га, що становить 62% від плану) і кукурудзи (62,31 тис. га, 91%).

«Проте окремі райони відстають з посівом ріпаку та кукурудзи. Зокрема, Зборівський посіяв лише 65%, тоді як площа цих посівів в районі досить значна - 6,6 тис. га. Також відстає Шумський район, в якому посіяно 72%», - констатував А.ХОМА.

Він зазначив, що після завершення сівби ярих культур область готова приступити до посіву гречки.

«Усі райони забезпечені зерном гречки, отже немає ніяких перешкод, аби посіяти стільки гречки, скільки заплановано», - запевнив А.ХОМА.

Як повідомляв УНІАН, цього року в області посіви гречки запланували збільшити на 57% - до 18,5 тис. га.