У супермаркетах можуть ввести квоти на торгові площі під продукцію місцевих виробників

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спільно з Антимонопольним комітетом України відпрацюють питання встановлення фіксованого обсягу торгових площ у супермаркетах і гіпермаркетах, який відводитиметься під продукцію місцевих товаровиробників.

Відповідне доручення дав віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ у ході засідання Координаційної ради з розвитку малого та середнього бізнесу при Кабінеті міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Згідно з повідомленням, А.КЛЮЄВ також доручив Мінрегіонбуду поінформувати Кабмін і Координаційну раду про стан нормативного регулювання розміщення так званих малих архітектурних форм, а також прискорити затвердження порядку розміщення тимчасових споруд відповідно до статті 28 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Київській міській державній адміністрації доручено провести зустріч із представниками адміністрацій ринків і працюючих на них підприємців для обговорення й вирішення проблем ринкової торгівлі, включаючи стихійну торгівлю.