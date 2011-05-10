У Сімферополі подорожчали буряк і морква, подешевшали - помідори та огірки

У Сімферополі в квітні 2011 р. найбільше подорожчали буряк і морква, подешевшали - сало, помідори і огірки закритого ґрунту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, в Сімферополі у квітні 2011 р. серед продовольчих товарів найбільше зростання цін спостерігалося на буряк - на 28,3%, моркву - 26,6%, капусту білокачанну - 25,7% , пластівці вівсяні - 17,2%, яблука - 16,8%, цибулю ріпчасту, картоплю - на 11,4%.

Макаронні вироби зросли в ціні на 9,2%, борошно пшеничне, хліб житній, житньо-пшеничний - на 7,2%, печиво - 6,9%, часник - 6,0%, крупа гречана - на 5,8%.

Цукор подорожчав на 5,2%, бобові, птиця і банани - на 5,1%, крупа манна - 4,7%, вермішель - 4,1%, морепродукти - 4,0%, слабоалкогольні напої - 3,9%, гриби - на 3,8%. Зростання цін на хліб пшеничний з борошна першого сорту склав 2,7%, хліб пшеничний вищого ґатунку і булочні вироби - на 2,4%.

Одночасно зниження цін зафіксовано на сало - на 12,3%, помідори і огірки закритого ґрунту - на 9,5% і 8,2%, філе мороженої риби - 6,0%, молоко - 5,0%, рис - 3, 9%, свинину - 2,2%, сир - на 1,9%.

Серед непродовольчих товарів і послуг зросли ціни і тарифи на електроенергію - на 15,1%, кам`яне вугілля - 8,3%, дизельне пальне - 7,7%, бензин - на 4,9%. На 3,9% зросли ціни на судинорозширювальні препарати, 3,6% - мазі, 3,0% - гормональні препарати.

Поряд з цим, спостерігалося зниження цін на телевізори кольорові на 2,9%, обігрівачі - 2,7%, квіти живі - 2,2%, фотоапарати - 1,4%, антибіотики - 1,3%, електролампи та засоби гігієни - на 1,3%.

У сфері послуг зросли ціни на ремонт електропобутових приладів на 25,9%, туристсько-екскурсійні послуги - 13,3%, хімічне чищення - 9,2%. Проїзд у міському транспорті подорожчав на 6,3%. Вартість проживання в готелях зросла на 3,9%, квитків у кінотеатри - 3,7%, послуг перукарень - на 1,3%. При цьому спостерігалося зниження цін на реєстрацію шлюбів на 6,6%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим у квітні 2011 р., в порівнянні з попереднім місяцем, склав 102,3%, з початку року - 107,3%.