Азаров доручив вжити заходів для недопущення дефіциту цукру

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству аграрної політики і продовольства вжити заходів з метою недопущення дефіциту цукру на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми маємо бути готовими до періоду підвищеного попиту на цукор (червень-серпень)», - наголосив М.АЗАРОВ.

Зокрема, він доручив прискорити процедури для ввезення цукру-сирцю з тростини, враховуючи, що світові ціни на неї знижуються.

Також, на думку М.АЗАРОВА, необхідно підготувати реалізацію приблизно 80 тисяч тонн цукру Аграрним фондом з державного інтервенційного фонду. «Беріть мішками, якщо у цьому є потреба», - сказав прем`єр.

Він також повідомив, що залишки цукру в Україні на 1 травня становлять 690 тис. тонн. Максимальне середньомісячне споживання - 153 тис. тонн.

«Тобто, наявні ресурси цукру забезпечують потреба внутрішнього ринку на 4,5 місяця», - відзначив прем`єр-міністр. Окрім того, за його словами, у рамках тарифної квоти СОТ до України в 2011 році буде ввезено 266 тис. тонн цукру-сирцю з тростини.

ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод", повідомив М.АЗАРОВ, вже розпочав переробку перших партій цієї сировини, а ВАТ "Горохівський цукровий завод» планує розпочати виробництво 17 травня.

Прем`єр відзначив, що, починаючи з другої декади квітня, цінова ситуація на оптовому ринку цукру в Україні стабільна, пропозиція і попит збалансовані.