Завтра короткочасні дощі та грози на півдні і сході України

Завтра вдень у південній частині України, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°, у Криму 14-19°, у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 10-14°, в Азовському морі 13-15°, у Дніпрі біля Києва 14°.