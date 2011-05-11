Китайська гречка вже надійшла в роздрібні мережі

Гречка, імпортована з Китаю, вже надійшла в роздрібні мережі й ціна реалізації не перевищить 17,99 грн. за кг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор компанії «Хліб Інвестбуд» Роберт БРОВДІ.

«Сьогодні продукцію можна побачити на прилавках низки мереж, серед яких торгова мережа «Таврія», «Сільпо», «Віртус», «АТБ». Ведуться переговори з торговою мережею «Фуршет», і перші три магазини «Фуршет» отримали цю продукцію й виставили в роздрібний продаж. Ведуться переговори з компанією «Квіза-Трейд» («Велика кишеня»)», - повідомив Р.БРОВДІ.

За його словами, географія торгових точок цих операторів покриває повністю всю Україну й обчислюється сумарно близько тисячі магазинів роздрібного продажу. На думку Р.БРОВДІ, обсяг, який поставлено в мережі, «буде реалізований за подальші 2-3 тижні».

За словами Р.БРОВДІ, ціна реалізації гречки, імпортованої з Китаю, не перевищить 17,99 грн. за кг. «Бажана кінцева вартість реалізації гречки визначена на рівні 17,99 грн. за кг у роздрібних мережах України. Дійсна вартість імпортованого товару... становить 16,7 грн. (за кг - УНІАН), включаючи всі необхідні платежі з вивантаження, переміщення на логістичний склад у м. Одеса й оплату всіляких сертифікатів і платежів.

Виходячи з міркування необхідності фіксації роздрібної вартості на рівні 17,99 грн. шляхом віднімання максимально накручуваної роздрібними мережами, ми визначили вартість продукту, що продається, для операторів. Незважаючи на те, що собівартість поставленого товару становить 16,7 грн., ми відпускаємо мережам на сьогоднішній день цю продукцію по 16,06 грн. за кг», - повідомив Р.БРОВДІ.

При цьому він зазначив, що втрати компанії «Хліб Інвестбуд» на реалізації гречки китайського виробництва становлять на сьогодні 97 дол. на тонні.

Р.БРОВДІ нагадав, що «Хлеб Інвестбуд» уклав контракт на постачання 4 тис. тонн гречаної крупи з Китаю, з яких авансом сплачено близько 2 тис. тонн. В Україну двома партіями вже надійшло 816 тонн. Наступні вантажі повинні прийти до початку червня ц.р.

Р.БРОВДІ заявив, що гречка купується компанією "Хліб Інвестбуд" за власні обігові кошти без використання державних коштів. Імпортована крупа не буде використана для закладання ні в державний резерв, ні до державного інтервенційного фонду.