Виробники м'яса збільшують експорт і витісняють імпорт з внутрішнього ринку – УКАБ

Збільшення виробництва м`яса, яке спостерігається цього року, привело до скорочення імпорту свинини і птиці на 50% і стрімкому зростанню експорту даних видів м`яса. Основною причиною таких змін стало наближення ціни на вітчизняне м`ясо до рівня цін в основних країнах-експортерах, вважають експерти асоціації "Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, за даними УКАБ, у першому кварталі 2011 р. було експортовано 16,8 тис. тонн усіх видів м`яса, тоді як за аналогічний період минулого року - лише 11,8 тис. тонн. Зокрема експорт свинини склав 4,34 тис. тонн, тоді як у першому кварталі 2010 року було вивезено всього 4 тонни свинини. На думку експертів, враховуючи темпи торгівлі, можна говорити про істотне зменшення негативного торгового сальдо щодо м`ясопродуктів у 2011 р., хоча умови виробництва для сільгосптоваровиробників залишаються дуже складними, оскільки при зростанні цін на корми ціни на м`ясо залишаються порівняно низькими.

За таких умов ефективно господарювати зможуть тільки вертикально інтегровані аграрні холдинги, частка яких у загальному виробництві м`яса продовжує зростати і зараз становить понад 35% від загального виробництва м`яса (здебільшого за рахунок агрохолдингів, що спеціалізуються на птиці). За результатами дослідження УКАБ, у першу десятку найбільших тваринницьких холдингів входять виробники м`яса птиці і свинини, при цьому рентабельність вирощування свинини в холдингах становить 23%, тоді як у типових сільгосппідприємствах - 12%. Що стосується виробництва м`яса птиці на забій, то в холдингах продуктивність вище в 2,5 рази, а виробнича собівартість на 32% нижча, ніж у решти підприємств.