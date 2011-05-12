Екс-голова МінАПК вважає за доцільне відновлення роботи Аграрного фонду

Колишній міністр аграрної політики Олександр БАРАНОВСЬКИЙ виступає за відродження Аграрного фонду, створеного в 2005 році.

Про це О.БАРАНОВСЬКИЙ сказав в ефірі ТВі.

"У 2005 році було сформовано Аграрний фонд України. Його основна функція – створити відповідні запаси під час урожаю, коли продукція найдешевша. А коли на ринку виникають проблеми, то за тією ж ціною ці запаси викидаються на ринок і таким чином держава регулює ціни. Виробник знатиме, що у держави є резервний фонд. І щойно він починає грати з ціною, держава викидає запаси на ринок і її регулює. Так чинить увесь світ, це не ми вигадали. На жаль, функція Аграрного фонду сьогодні знівельована", – сказав О.БАРАНОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що уряд, знаючи кількість населення і рівень споживання, міг без зусиль спрогнозувати дефіцит того чи іншого продукту на ринку.

На його думку, ефективним інструментом у руках Кабінету Міністрів можуть стати створені раніше аграрні біржі в областях.

"Як на мене, то цей важіль сьогодні або з виду випустили, або недооцінюють, як уряд, так і профільне міністерство", – відзначив екс-міністр.

О.БАРАНОВСЬКИЙ додав, що ажіотаж навколо гречки нагадує йому ситуацію в 2005 році із спекуляціями на цукровому ринку.

"Окремі власники цукру вирішили притримати його, аби ввезти з-за кордону 400 тисяч тонн цукру-сирцю. Це означало, що ми повністю могли занапастити цю галузь. І тоді відбувалася дуже жорстка боротьба. А ціна щодня йде вгору! І мені говорять: "Дивися, цукру немає! Він не допускає! Він таке витворяє!". Але я знав одне: якщо ми втримаємося і не ввеземо цукор, а цукор наш є, завтра наш бізнесмен – нема куди подітися – викине свій цукор на ринок. Так і сталося. 25 серпня, коли почали копати перший буряк, ціни поповзли вниз. Але що це дало? Наш виробник наступного року випустив на 3 млн. тонн більше, ніж потрібно Україні. Тому я впевнений, що з гречкою відбулося щось схоже. Але якби гречка була в Аграрному фонді, і у держави було б трохи, приблизно 5-10 тисяч тонн гречки, то, як тільки хтось би собі щось надумав, вони б викинули її на ринок. І тим (приватним структурам – ред.) не було би куди подітися, вони продавали б гречку", – сказав колишній керівник аграрного відомства.

Він також упевнений, що якщо влада на місцях відмовиться від закупівель китайської гречки, її ціна знизиться.

"Низка областей, наприклад, Житомирська, відмовилися від цієї гречки. А це означає, що у них є свої запаси, по-перше, а, по-друге, ціна не підходить. Якщо цю гречку сьогодні не купуватимуть, то вона завтра з`явиться на ринку по 8 грн., бо її не буде куди дівати. Я б сказав всім українцям: "Люди добрі, не купуйте цю гречку. Вона завтра буде за такою ціною, яка буде всім доступна. А це тимчасові спекуляції", – заявив О.БАРАНОВСЬКИЙ.