ВР посилила відповідальність за забруднення лісів

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо посилення відповідальності за забруднення лісів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 305 народних депутатів з 395 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами, що спричиняє його усихання чи захворювання, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п`ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.