Парламент ухвалив закон про заборону продажу та використання браконьєрських знарядь

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ" щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосували 284 народних депутата з 393, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон "Про тваринний світ" доповнено положеннями, які визначають склад знарядь добування об‘єктів тваринного світу, що заборонені для виготовлення, збуту та застосування в Україні.

Так, для добування об’єктів тваринного світу забороняється виготовлення, збут та застосування отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) сіток, а також інших засобів, заборонених законом. Забороняються знаряддя добування об’єктів тваринного світу, що призводять до калічення диких тварин, їх страждання та масового безконтрольного знищення.

Забороняється також ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об’єктів тваринного світу, заборонених законом.

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством) був зареєстрований у парламенті віце-спікером Миколою ТОМЕНКОМ та народними депутатами Анатолієм СЕМИНОГОЮ, Володимиром ДАНИЛЕНКОМ та Олександром ГОРОШКЕВИЧЕМ. Проект закону був внесений на пропозицію низки екологічних організацій, які опікуються захистом природного середовища.