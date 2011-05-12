Двоє росіян намагалися перемістити через держкордон з Україною 10 бджолосімей

Двох росіян, які намагались незаконно перенести в Росію 10 бджолопакетів з роями медоносів, затримали правоохоронці відділу прикордонної служби «Мілове».

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Чоловіків 40 та 48 років, які рухались на вихід з України в напрямку російського селища Черткове, прикордонники зупинили за декілька метрів від державного кордону. Поряд із затриманими наряд виявив 10 бджолопакетів, що використовуються пасічниками для перевезення бджолиних сімей.

Товар правоохоронці вилучили та передали до митниці. Сума оцінки становить 10 тисяч гривень.