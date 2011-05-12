Завтра в Україні до 25° тепла

13 травня в Україні буде до 25° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в західних областях, Криму та Приазов`ї короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 7-12° тепла, вдень - 20-25°, в Криму та на узбережжі морів - 16-21°; в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 10-15°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла, вдень - 20-25°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12° тепла, вдень - 23-25°.

12 травня температура води у Чорному та Азовському морях прогріється до 12-14°, в районі Феодосії - 10°; в Дніпрі біля Києва - 15°.