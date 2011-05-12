Один із супермаркетів Хмельницького розпочав продажу китайської гречаної крупи

У Хмельницькому в супермаркеті “Таврія-В” продається китайська гречана крупа за ціною 17,90 грн/кг.

Як передає кореспондент УНІАН, реалізовуються поки що вагова гречка.

Наразі в інших супермаркетах Хмельницького, “Сільпо” та “Фуршет”, китайської гречки не має. Як повідомила адміністратор “Фуршету”, “команди продавати китайську гречку ще не надходило”.

Разом з тим заступник голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимир ГАЛИЩУК запевнив, що якість іноземної крупи нормальна.

“Що стосується супермаркету “Таврія-В”, то обласна влада не регулює там цінову ситуацію, а тим паче не вказую, якою продукцією торгувати. Якщо керівництво мережі прийняло рішення реалізовувати китайську гречку, значить це їм вигідно”, — прокоментував він.