Азаров: в разі нового введення квот на експорт зернових, це буде зроблено публічно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що в разі нового введення квот на експорт зернових, це буде зроблено публічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

«Це непопулярне рішення й вимушене рішення, яке ми мусили прийняти. Ми ухвалили це рішення. Абсолютно справедливо нас критикують за те, що ми не забезпечили прозорого механізму в процесі виділення цих квот, і ми цю критику приймаємо. Я говорив: запросіть у клуб Кабінету Міністрів всіх, поставте 10 камер і під камерами розподілите ці квоти», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив жаль, що цього не було зроблено.

«Але більше такого не повториться, безумовно», - наголосив керівник уряду.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби – в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудза – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів України відмінив квоти на експорт кукурудзи.