Янукович: до кінця року ми вийдемо на 100%-ве забезпечення себе українським м’ясом птиці

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що до кінця року Україна вийде на стовідсоткове забезпечення себе українським м’ясом птиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після відвідування птахофабрики «Комплекс «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») у Вишгородському районі Київської області.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що 8-10 років тому розпочалася робота над модернізацією галузі птахівництва. За ці роки її вдалося вивести на високий рівень конкурентоспроможності. Він повідомив, що сьогодні Україна на 82% забезпечує себе м’ясом птиці, але він сподівається, що до кінця року Україна вийде на стовідсотковий показник.

Більше того, Президент вважає, що Україна у 5-10 разів збільшить експорт продукції птаховиробництва.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні потрібно втілювати європейські стандарти виробництва, завершити процес отримання європейських сертифікатів, які стануть «зеленою картою», що відкриє шлях до експорту продукції.