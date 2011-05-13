На Прикарпатті угорці побудують молочно-товарний комплекс на 9 тис. голів

В Івано-Франківській області угорці планують побудувати молочно-товарний комплекс на 9 тис. корів річною продуктивністю 6 тис. літрів молока від кожної корови.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Михайла ВИШИВАНЮКА.

За його словами, молочно-товарний комплекс одночасно буде виробляти молочну продукцію, а з відходів тваринництва - газ і електроенергію.

На думку М.ВИШИВАНЮКА, оскільки від 9 тис. корів можна отримати до 10 тис. телят, то, відповідно, загальна кількість тварин зросте до 19 тис. голів.

Губернатор вважає, що таке велике поголів`я доцільно розмістити частинами в декількох районах області, тому він доручив головам РДА терміново підготувати пропозиції щодо розміщення тваринницьких комплексів на територіях своїх районів.

«Таким чином, ми повністю закриємо потреби області в молоці та молокопродуктах і забезпечимо наше населення якісною продукцією», - зазначив М.ВИШИВАНЮК.

За його словами, угорці готові надати для реалізації проекту кредит на 10 років під 6% річних з відтермінуванням виплати кредиту через рік після введення в дію молочно-товарного комплексу. Проте, вартість проекту буде визначена після підготовки його техніко-економічного обґрунтування.