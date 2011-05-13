У Тернопільській області сільгоспродукти подорожчали на 12,5%

У Тернопільській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках у січні-квітні 2011 року, порівняно з січнем-квітнем 2010 року, збільшився на 10,2%, при цьому ціни зросли на 12,5%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 2,8%, їхній продаж збільшився на 10,7%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 9,6% при зростанні цін на 35,6%.

Хлібні вироби у січні-квітні подорожчали на 46,8%, їх продаж зменшився на 19,3%. Овочі подорожчали на 36,1%, їх продаж збільшився на 39,5%, зокрема свіжа капуста подорожчала на 77,6%, продаж зріс на 79,8%, часник – на 38,1%, об’єми продажів зменшилися на 0,7%, цибуля – на 25,4% (+35,2%), буряк – на 11,9% (+14,8%), морква – подешевшала на 0,1% (+65,9%).

Фрукти та ягоди в області за січень-квітень подорожчали на 30,2% (+ 19,5%).

Цукор подорожчав на 4,7%, продаж впав на 20,8%, олія – на 46,5 при зменшенні продажів на 13%.

М’ясопродукти подешевшали на 0,8%, їх продаж збільшився на 10,4%.

Молокопродукти зросли в ціні на 20%, їх продаж збільшився на 16,1%. Зокрема молоко подорожчало на 17,4% при збільшенні продаж на 16,6%, масло – на 25,6% (+21,2%), сир кисломолочний – на 12,4% (+0,5%), сметана – на 13,1% (-4%).

Яйця подешевшали на 5,5%, при цьому зафіксовано спад їх продажів на 31,5%.