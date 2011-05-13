В Україні посіяно достатньо цукрового буряка для забезпечення внутрішнього ринку – експерт

В Україні посіяно достатньо цукрового буряка для повного забезпечення внутрішнього ринку власним цукром.

Як повідомили УНІАН в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), враховуючи динаміку посівних робіт, поточного року буде засіяно близько 550 тис. га цукрового буряка. Враховуючи середньозважений показник відношення посіяних до зібраних площ за останні роки, можна прогнозувати, що цукровий буряк буде зібрано з площі 535 тис. га.

Згідно з розрахунками УКАБ, за песимістичним прогнозом поточного року в Україні буде вироблено 1,9-2 млн. тонн цукру. Якщо враховувати середньозважені показники, то буде вироблено 2,2 млн. тонн, що стане другим найбільшим показником за останнє десятиріччя (в 2006 році було вироблено 2,57 млн. тонн).

«Тобто посівної площі в 550 тис. га однозначно має бути достатньо для покриття внутрішнього попиту на цукор у 2011/2012 маркетинговому році, який оцінюється в 1,9 млн. тонн, і для відновлення запасів», – зазначив експерт із аграрних ринків УКАБ Тарас ВИСОЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, поточного сезону цукрові заводи виробили 1 млн. 545 тис. тонн цукру з буряка врожаю 2010 року, що на 22% вище показника минулого сезону (1,267 млн. тонн).

Поточного сезону на цукрові заводи надійшло 13,366 млн. тонн цукрового буряка (у заліковій вазі), з яких перероблено 13,027 млн. тонн.