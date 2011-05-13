Ми повністю забезпечені яйцями вітчизняного виробництва – Присяжнюк

Україна повністю забезпечена яйцями вітчизняного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це заявив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК під час спільної робочої поїздки з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Київську область.

«За останні декілька років відбулося зростання виробництва яєць до рівня забезпечення раціональної норми споживання (290 шт./рік). У 2010 році було вироблено 16,96 млрд. штук яєць, при цьому сільгосппідприємства виробили 60% яєць», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він підкреслив, що таким чином Україна позбавилася імпортозалежності в цьому сегменті продуктів харчування і перейшла до самозабезпеченості. «Сьогодні вітчизняне промислове птахівництво не лише забезпечує власні потреби в яєчних продуктах, але й нарощує обсяги експорту. У 2010 році цей показник становив 3929 тонн», - зазначив міністр.