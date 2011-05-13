Кабмін затвердив розмір збору за використання рибних та інших водних живих ресурсів

Кабінет міністрів України затвердив розмір збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. Відповідну постанову «Про внесення змін до постанови Кабміну від 6 квітня 1998 р. № 449» (від 11 травня 2011 р. № 482) опубліковано на сайті уряду.

Розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів встановлені на 66 видів риби і водних живих ресурсів, зокрема, розміри збору за 1 тонну акули-катран становлять 120,26 грн., морської лисиці - 48,33 грн., форелі - 235,78 грн., тюльки - 19,92 грн., хамси азовською - 56,24 грн., хамси чорноморської - 46,92 грн., кільки чорноморської - 21,33 грн., амуру білого - 319,47 грн., линя - 148,54 грн., ляща - 223,98 грн., сазана - 248,75 грн., тарані - 108,46 грн., товстолобика - 383,15 грн., чехоні - 223,98 грн., сома - 465,67 грн., судака звичайного - 323,02 грн., окуня звичайного - 179,19 грн.

Плата за морепродукти і рибоподібні становить, зокрема, на мідії – 145 грн., рапани – 91,95 грн., креветки – 272,31 грн., раки (окрім широкопалого рака) – 249,92 грн.