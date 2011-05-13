Імпорт міндобрив у січні-березні зріс у 2 рази, експорт - на 70,5%

Україна в січні-березні 2011 року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 187 млн. 381,6 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 70,5% – до 406 млн. 182,4 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила імпорт мінеральних добрив на 62,3% порівняно з 2009 роком – до 417 млн. 707,5 тис. дол. США. Експорт мінеральних добрив збільшився на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тис. дол.