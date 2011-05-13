Уряд вивчає можливість скасування квот на експорт продовольчої пшениці - Азаров

Уряд вивчає можливість скасування квот на експорт продовольчої пшениці. Як повідомляє сайт Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Reuters.

За його словами, відповідне рішення Кабмін може ухвалити вже в найближчі тижні.

«Ми зараз розглядаємо можливість скасування квот на продовольчу пшеницю ... Це рішення може відбутися в найближчі тижні, оскільки запаси у нас хороші, й ми можемо на таке рішення піти», - зазначив прем`єр-міністр.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що за умови отримання хорошого врожаю уряд не застосовуватиме захисних механізмів, а, навпаки, стимулювати експорт зернових.

«Якщо у нас з`явиться достатньо об`єктивних даних про хороший урожай, то, з урахуванням перехідних запасів, які ми вже зараз маємо, з урахуванням запасів, які держава має в Аграрному фонді й Держрезерві, - то, безумовно, ніяких обмежень на експорт зерна не буде введено. Це я можу однозначно обіцяти», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що таке рішення може бути ухвалено за умови отримання хорошого врожаю.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти були введені 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та сумішей пшениці та жита (меслін), полби – обсягом 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.