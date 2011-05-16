Завтра на півночі Україні, у центрі і карпатському регіоні очікуються дощі та грози

Завтра у північних, центральних областях України та у карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 16-21°, в південній та східній частині 21-26°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у вівторок очікується короткочасний дощ, гроза (вдень місцями). Вітер західний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 13-16° (в районі Феодосії 11°), в Азовському морі 15-19°, у Дніпрі біля Києва 16°.