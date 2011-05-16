Плодоовочева продукція в Україні подорожчала ще на 1,4% - експерти

Минулого тижня в Україні плодоовочева продукція знову зросла у ціні - тижневе подорожчання становило 1,4% і було викликане переважно зростанням цін в усіх сегментах ринку. Таким чином, вартість плодоовочевої корзини українського споживача продовжує оновлювати рекорди кожного тижня, йдеться у повідомленні «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Борщовий набір за минулий тиждень подорожчав у середньому на 0,9%, в основному унаслідок триваючого зростання цін на буряк і моркву, які на даний час надходять переважно з інших країн. Тепличні овочі також трохи (на 1,3%) подорожчали за тиждень, хоча тенденції на цьому ринку були різнонаправленими, що свідчить про перспективу зниження цін вже найближчим часом.

Відзначається також зростання вартості фруктів відразу на 4% за тиждень унаслідок подорожчання цитрусових і яблук. Експерти зазначили, що зміцнення курсу долара в Україні найближчим часом може привести до подальшого зростання вартості імпортних фруктів і овочів.

Аналітики "АПК-Інформ: овочі і фрукти" відзначають, що сезонне зниження цін на плодоовочеву продукцію цього року відбудеться приблизно на 10-14 днів пізніше звичайного, що викликане холодною весною і затримкою надходження на ринок ранньої продукції.

Відзначається, що єдиним продуктом, ціни на який за минулий тиждень знизилися, була суниця садова. При цьому ціни на неї залишаються дуже високими для цього часу також унаслідок порівняно холодної погоди, що затримує дозрівання урожаю у південних регіонах країни.