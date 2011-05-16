Запаси зерна в Україні на 1 травня становили 8,3 млн. тонн

В Україні на 1 травня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 8,3 млн. тонн зерна, що на 9% більше проти 1 травня 2010 р., зокрема 3,8 млн. тонн пшениці, 1 млн. тонн ячменю, 3,1 млн. тонн кукурудзи і 0,2 млн. тонн жита.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 3,2 млн. тонн зерна (на 4% менше), зокрема 1,3 млн. тонн пшениці, 0,5 млн. тонн ячменю, 1,1 млн. тонн кукурудзи, 36,1 тис. тонн жита. Зернозберігаючі й зернопереробні підприємства мали в наявності 5,1 млн. тонн зерна (на 18% більше), зокрема зернозберігаючі – 3,6 млн. тонн (на 40% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,9 млн. тонн (на 7% менше, ніж на 1 травня 2010 р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,4 млн. тонн (на 31% менше), підприємствах, які здійснюють його переробку й зберігання, – 1,5 млн. тонн (на 2% більше, ніж минулого року).