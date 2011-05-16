Аграрії засіяли яровими зерновими й зернобобовими 7,1 млн. га - 94% від плану

В Україні станом на 16 травня ярові зернові й зернобобові культури посіяно на площі 7,1 млн. га, що становить 94% від прогнозу (7,6 млн. га).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що в господарствах Миколаївської, Одеської, Київської, Тернопільської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Рівненської областей засіяно 98-103% прогнозованих площ.

Незадовільними темпами проводиться сівба ярових зернових у господарствах АР Крим, Кіровоградської, Запорізької, Луганської, Херсонської, Сумської областей, в яких засіяно 83–90% прогнозованих площ.

Кукурудза на зерно посіяна на площі 3,1 млн. га (98%), просо – на 100 тис. га (76%), гречка – на 178 тис. га (57%).

Цукровий буряк посіяно на площі 547 тис. га (99%). У допустимі терміни завершено сівбу цукрового буряка майже в усіх регіонах, окрім Черкаської (79%), Харківської (90%), Івано-Франківської (92%) та Рівненської (94%) областей.

Соняшник посіяно на площі 3,4 млн. га (96%), соя – на 926 тис. га (82%).

Крім того, з урахуванням фітосанітарної ситуації в кожному регіоні здійснюється комплекс заходів щодо догляду за посівами сільськогосподарських культур від бур`янів, хвороб і шкідників.