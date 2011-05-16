Ізраїльська S.E. Group Consort виграла тендер на утилізацію непридатних пестицидів

Міністерство екології та природних ресурсів на відкритому конкурсі вибрало компанію SE Group Consort Ltd (Ізраїль) в якості оператора утилізації непридатних пестицидів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди.

Згідно з повідомленням, ізраїльська компанія запропонувала найнижчу ціну за свої послуги - 175,862 млн. грн.

Згідно з умовами відкритого конкурсу, компанія-переможець повинна до кінця 2011 року забезпечити збір, обробку, перевезення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них в 22 регіонах України: у Криму, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Після вивезення за межі країни отрутохімікати знешкодять на спеціалізованих підприємствах, аналогів яким в Україні немає.

«Проект очищення України від непридатних пестицидів реалізується з випередженням графіка, якщо вдасться не втратити нинішніх темпів, вже в 2012 році вся територія України буде очищена від отрутохімікатів, які утворювалися завдяки безгосподарності аграріїв ще з часів Радянського Союзу», - цитує прес-служба міністра екології та природних ресурсів Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО.

Довідка УНІАН. За оцінками Мінприроди, в даний час обсяг непридатних пестицидів, які зберігаються на несанкціонованих складах, в землі, а іноді просто під відкритим небом, в Україні становить близько 20 тис. тонн.