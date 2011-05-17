Австралія планує експортувати м'ясо кенгуру до України

Австралія планує експортувати тваринницьку продукцію до України.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, сьогодні відбулася зустріч голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Івана БІСЮКА з надзвичайним і повноважним послом Австралії в Україні Майклом ПОТТСОМ.

Під час зустрічі обговорювали питання співпраці між компетентними органами України та Австралії в галузі ветеринарної медицини, зокрема, проведення аудиту ветслужби, узгодження сертифікатів та експорту м`яса кенгуру до України.

Відзначається, що австралійська сторона підняла питання щодо експорту м`яса кенгуру до України.

Австралійська сторона запропонувала фахівцям ветмедицини України влітку 2011 року провести аудит австралійських переробних підприємств і уточнити перелік підприємств, які будуть входити в програму аудиту (бойні, ферми, ветлабораторії).

Українська сторона передала пропозиції до компетентного органу ветеринарної медицини Австралії щодо узгодження сертифікатів на м`ясо яловичини і баранини.