Ukrlandfarming планує інвестувати 300-350 млн. дол в будівництво двох елеваторів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві власник компанії Олег БАХМАТЮК.

«Плануємо в цьому році розпочати будівництво двох елеваторів. Один - на межі Хмельницької та Тернопільської областей, а другий - у Херсоні », - повідомив О. БАХМАТЮК.

За його словами, вартість проекту оцінюється в 300-350 млн. дол, при цьому кошторис на сьогодні уточнюється. Проект буде на 20% профінансований власними коштами компанії і на 80% - залученими.

Загальна потужність двох елеваторів складе 800 тис. тонн: по 350 і 450 тис. тонн.

Терміни будівництва оцінюються в 1-1,5 року. «Плануємо до кінця року почати будівництво і завершити до кінця 2012 року», - зазначив О. БАХМАТЮК.

При цьому власник компанії відзначив, що Ukrlandfarming завершила операцію з придбання компанії «Райз». Враховуючи активи компанії «Райз», на сьогодні Ukrlandfarming своєму розпорядженні близько 1 млн. тонн потужностей зі зберігання сільгосппродукції.

Купівля «Райз» дозволила також збільшити земельний банк до 430 тис. га. «Розширювати не плануємо, цього достатньо», - зазначив О. БАХМАТЮК.

Нагадаємо, О. БАХМАТЮК в ц.р. придбав два великі агрохолдинги - "Райз" і "Дакор Агро Холдинг".

Довідка УНІАН. Ukrlandfarming спеціалізується на рослинництві та тваринництві (молочне і м'ясне скотарство) в Україну.

Найбільшим акціонером компанії є О. БАХМАТЮК, який також володіє контрольним пакетом акцій великого яєчного холдингу «Авангард».