З виробництвом овочів погано у Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській обл. - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає незадовільний рівень виробництва овочів у Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

“Сьогодні ми розпочинаємо заслуховування голів обласних державних адміністрацій щодо стану і перспектив розвитку виробництва овочів, у тому числі картоплі, а також створення ринкової інфраструктури для забезпечення населення овочами і фруктами”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що на пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства першими із зазначеного питання прозвітують керівники Запорізької, Кіровоградської та Херсонської областей, де, за оцінкою МінАПК, стан справ найгірший.

“Зауважте, у цих областях самим Богом дано виробляти овочів і фруктів удосталь для всієї України, і не тільки для України. Згадайте, що, наприклад, мелітопольську черешню та херсонські томати знали і у Франції, і у Великій Британії”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, після розгляду урядом звітів керівників трьох областей можуть бути прийняті у тому числі й кадрові рішення.

Крім того, М.АЗАРОВ заявив, що уряд сьогодні розгляне проект розпорядження Кабміну про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва овочів.