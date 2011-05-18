Завтра короткочасний дощ очікується на півдні України та в Карпатах

19 травня, за прогнозами синоптиків, у південній частині України та карпатському регіоні місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби очікується змінних напрямків, 3-8 м/с; на півдні північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°; в Криму та на узбережжі морів вночі 11-16°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Києві та області без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

18 травня температура води в Чорному та Азовському морях 14-18°, поблизу Феодосії 12°, Генічеська 22°; в Дніпрі біля Києва 16°.