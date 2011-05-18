У Кіровоградській області запаси кормів скоротилися на 10,6%

На 1 травня 2011 запаси кормів усіх видів на сільгосппідприємствах Кіровоградської області (крім малих) склали 29,7 тис. тонн (на 10,6% менше, ніж на 1 травня 2010 року), в тому числі концентрованих - 15,3 тис. тонн (на 7% менше).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

З розрахунку на одну умовну одиницю великої рогатої худоби припадало по 3,6 центнера кормів усіх видів проти 4,2 центнера у минулому році, у тому числі концентрованих - по 1,9 центнера (у 2010 році - 2,1 ц).