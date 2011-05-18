«Хліб Інвестбуд» почав другий етап закупівель зерна для Аграрного фонду

«Хліб Інвестбуд» почав другий етап форвардних закупівель зерна для Аграрного фонду.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, компанія «Хліб Інвестбуд» отримала наступний транш коштів у сумі 335 млн. грн. для виконання другого етапу форвардних закупівель зерна до державного інтервенційного фонду.

Перший етап форвардної програми було завершено 29 квітня 2011 року, в результаті було укладено 1168 форвардних контрактів на поставку 860 тис. тонн зернових на загальну суму 1,55 млрд. грн. з виплатою сільгоспвиробникам 50% від вартості законтрактованого врожаю в сумі 750 млн. грн.

Другим етапом передбачено виплату сільгоспвиробникам наступних 20% вартості законтрактованих зернових культур.

Відзначається, що одразу після завершення першого етапу форвардної програми «Хліб Інвестбуд» спільно зі страховими компаніями розпочав перевірки дотримання вимог і умов підписаних контрактів. У першу чергу вони стосувалися аналізу посівних площ, їх відповідності задекларованим вимогам, а також фактичного стану посівів. За результатами таких перевірок складаються акти обстеження посівних площ за кожною угодою на поставки зерна до державного інтервенційного фонду.

Крім цього, для недопущення зловживань та неправомірного використання державних коштів, із залученням правоохоронних органів здійснюються перевірки на предмет достовірності наданих під час підписання угод - довідок, свідоцтв, актів тощо. По кожному сумнівному факту, який вказує на подання недостовірної інформації та неправдивих довідкових документів, інформуються правоохоронні органи для подальшого вживання передбачених законом заходів. Подібна практика буде діяти до завершення форвардної програми.

На даний час «Хліб Інвестбуд» здійснює збір і опрацювання передбачених форвардними контрактами заявок сільгоспвиробників на отримання другого траншу коштів, а також обов'язкових для їх виділення актів обстеження посівних площ.