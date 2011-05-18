У Криму створять республіканське підприємство «Кримський зерновий елеватор»

Верховна Рада Автономної Республіки Крим дала згоду Раді міністрів АРК на створення Кримського республіканського підприємства "Кримський зерновий елеватор" з приймання, зберігання, переробки та відвантаження продовольчого та фуражного зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на пленарному засіданні сесії кримського парламенту 18 травня.

Як зазначено в пояснювальній записці до прийнятого рішення, створення "Кримського зернового елеватора" дозволить ефективно вирішити проблему якісного зберігання продовольчого і фуражного зерна, скорочення втрат, розширення сфери послуг з приймання, зберігання, відпуску зерна. Крім того, нове підприємство надасть сільгосптоваровиробникам Криму можливість додаткового вибору контрагента серед приватних підприємств аналогічного профілю і підприємств державної форми власності. Створення республіканського підприємства сприятиме добросовісній конкуренції на даному ринку послуг.

За даними Державної хлібної інспекції в АРК, на території автономії є 23 зернових склади, з них 18 - сертифіковані і 5 - не сертифіковані через відсутність дозвільних документів (ДП ДАК "Хліб України" "Севастопольський КХП", ВАТ "Сакський комбікормовий завод" , ТОВ "Токмак - Хліб" та ТОВ "Північно-Кримський КХП" - 2 ділянки).

ДП "Керченський КХП", філія ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Нижньогірський елеватор" та ДП ДАК "Хліб України" "Західно-Кримський елеватор" є державною власністю, решта - приватними підприємствами.

Станом на 14 березня 2011 р., загальна елеваторно-складська місткість становить 1100,4 тис. тонн, у тому числі елеваторна - 795,7 тис. тонн, складська - 304,7 тис. тонн. Ємність портових зернових терміналів становить 200,0 тис. тонн, з них 170 тис. тонн - ЗАТ СК "Авліта" (м. Севастополь) і 30 тис. тонн - ТОВ "Зерновий термінал" АБС "(м. Керч).

Однак з урахуванням планованого збільшення валових зборів зерна до 2-2,5 млн. тонн в 2015 році, існуючого ємнісного господарства недостатньо для ефективного якісного зберігання, підробки, відвантаження продовольчого та фуражного зерна.

У кінцевому підсумку створення мережі елеваторів та зернових складів республіканської форми власності сприятиме реалізації в повному обсязі програм соціально-економічного розвитку АРК у 2011 році, розвитку сільських територій на період до 2015 року, стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу до 2020 року.

Прийняття постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.