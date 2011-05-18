Аграрний фонд закупить 18 тис. т вершкового масла і 6 тис. т сухого молока

Аграрнийфондплануєзакупити18тис.тоннвершковогомаслаі6тис.тоннсухогомолока.

ПроцеУНІАНповідомилапрес-службаМіністерствааграрноїполітики і продовольстваУкраїни.

Відзначається,що з держбюджетувиділено назакупівлюмасла756млн.грн.ісухогомолока-210млн.грн.

Зметоюзалучення більшоїкількості виробників,Аграрнимфондомрозділеніобсягизакупівельзалотами.Так,закупівлямаславершковогорозділенана90лотівпо200тонн,молокасухого-на30лотівпо200тонн.

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