У Вінницькій області продаж сільгосппродуктів на ринках зросла на 12,7%

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у січні-квітні 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшився на 12,7% при зниженні цін на ринках на 2,5%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Ціни на продукти тваринництва зменшилися на 9,4%, їх продаж збільшилася на 16,5%.

Продаж продуктів рослинництва збільшився на 4,%, при зростанні цін на 17,8%.

У січні-квітні 2011 р. в порівнянні з січнем-квітнем 2010 р. спостерігається зростання цін на борошняні вироби - на 38,8%, крупи - на 43,2%, овочі - на 14,5% (капуста свіжа подорожчала на 60,3%), цукор - на 3,7%, картопля - на 46,9%, олія - 50,5%.

Молочні продукти подорожчали на 15,4%, а саме - молоко - на 5,7%, масло - на 55,3%, сир - 15,7%, сметана - на 16,2%.

Водночас знизилися ціни на яйця на 12% і на м'ясопродукти - на 9,4%, у тому числі сало свиняче - на 38,9%, а телятина подорожчала на 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у січні-лютому 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшився на 14,8% при зниженні цін на ринках на 6,5%.