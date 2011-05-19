Мінагропрод ініціює скасування квот на експорт пшениці та ячменю

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює скасування квот на експорт пшениці та ячменю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник міністра агрополітики та продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції в Києві.

«Міністерство внесло пропозицію про скасування квот на пшеницю та ячмінь», - сказав він, зазначивши, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти були введені 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та сумішей пшениці та жита (меслін), полби – обсягом 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабмін скасував квоти на експорт кукурудзи.