Урожай зерна в Україні цього року буде значно вище 45 млн. тонн - Мінагропрод

Урожай зерна в Україні цього року буде значно вище 45 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, регіони на сьогодні прогнозують урожай зерна на рівні 45 млн. тонн. «Я думаю, урожай буде значно вищий, ніж запланували регіони в своєму хлібофуражному балансі», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він зазначив, що більш точний прогноз урожаю буде відомий після детального вивчення стану посівів озимих і ярових зернових культур.

При цьому М.БЕЗУГЛИЙ повідомив, що на сьогодні, згідно з даними Гідрометцентру, Україна має задовільну ситуацію з накопиченням вологи як в орному шарі, так і в метровому шарі грунту, що дає можливість говорити про отримання хорошого врожаю.

Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозувало врожай зерна цього року на рівні 42 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні господарствами всіх категорій у 2010 році отримано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання. Порівняно з 2009 роком виробництво зерна зменшилося на 14,8%.