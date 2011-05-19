Аграрії залучили 4,4 млрд. грн. кредитів, що втроє більше, ніж роком раніше

Сільгосптоваровиробники України на сьогодні залучили кредитів на суму 4,4 млрд. грн., що майже втричі більше, ніж на аналогічну дату 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник міністра агрополітики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції в Києві.

Він відзначив певні проблеми з компенсацією процентних ставок за залученими кредитами, передбаченою програмою держбюджету. «Ми маємо певні проблеми з компенсацією кредитів тому, що в державному бюджеті заплановано всього 531 млн. грн. для компенсації кредитів, а для того, щоб провести компенсацію для всіх товаровиробників, ця сума має бути в 4 рази вищою. Тому ми провели деякі зміни в розпис держбюджету міністерства наступного року і плануємо за іншою статтею бюджету додати 500 млн. грн. на компенсацію кредитів», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

При цьому він підкреслив, що сьогодні сільгосптоваровиробники мають більше власних ресурсів. Аграрії вже використали 27,5 млрд. грн.