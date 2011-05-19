На Чернігівщині подорожчали овочі, фрукти та крупи

На Чернігівщині у січні-квітні найбільше подорожчали овочі, фрукти і крупи, подешевшали - тваринні жири, яйця, молоко.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики Чернігівської області, з початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли загалом на 5,7%.

Найбільше (на 40,8% і 20%) подорожчали овочі і продукти переробки зернових. На 14,2% зросли в ціні фрукти, на 10% - цукор, на 4,3-6,8% - олія, рис, риба та продукти з риби, маргарин, хліб. Водночас, подешевшали тваринні жири (на 11,5%), яйця (на 8,4%), молоко (на 6,1%), сири (на 3,2%), м`ясо та м`ясопродукти (на 0, 8%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 3%, в т.ч. алкогольні напої - на 4,4%, тютюнові вироби - на 1,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загалом підвищилися на 7,8%, (у т.ч. електроенергія стала дорожчою на 22,9%, гаряча вода і опалення - на 18,2% , каналізація - на 12,8%, водопостачання - на 8,8%, квартирна плата - на 4,9%).

Зростання цін у сфері охорони здоров`я на 1,7% зумовлене подорожчанням послуг санаторно-курортних установ (на 4,8%), амбулаторних послуг (на 1,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 0,6%) .

Ціни на транспорт підвищилися на 13,5%, в т.ч. паливо і мастила зросли в ціні на 29,1%, послуги автодорожнього пасажирського транспорту - на 12,4%. Зв`язок став дешевшим на 1,3%. На 2% -2,5% знизились ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, взуття.

Загалом, індекс споживчих цін (інфляції) у січні-квітні 2011 року в Чернігівській області становив 105% (у січні-квітні 2010 року - 103,3%).