«Наминайко» змінює свій вигляд

Один з найбільших постачальників продукції для точок гарячої випічки в Україні ТМ «Наминайко» розпочав рестайлінг мережі франчайзингових точок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Концерн Хлібпром».

«Ми провели рестайлінг торгової марки, де домінуючим елементом стало зображення нашого продукту, – розповів керівник управління маркетингу ПАТ «Концерн Хлібпром» Андрій РАПИНА, – адже одним з ключових факторів успіху у цьому бізнесі є саме продукт, його вигляд та смак. Смачний продукт разом із апетитним зображенням повинен підтверджувати основне гасло бренду «Наминайте із задоволенням!». Тому така велика увага звертається на якість матеріалів, якими оформлюються точки продажу. Роблячи прості речі, але якісно, ми досягнемо хорошого результату».

Проект супроводжується активізацією відкриття франчайзингових точок мережі, роботами над підняттям стандартів випікання та впровадженням маркетингової програми підтримки бізнесу партнерів-франчайзі.

Довідка УНІАН. Торгова марка «Наминайко» належить ПАТ «Концерн Хлібпром». Мережа кутків випікання «Наминайко» налічує на сьогоднішній день 723 точки у 21 області України, з яких 186 – франчайзингові. Частка компанії на ринку напівфабрикатів для постачання в точки випікання складає за оцінками компанії 12%.