ВР запровадила вивізне мито до кінця року на зернові культури від 9 до 14%

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 396 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив голова комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК, даним законом запроваджується вивізне мито до кінця року на зернові культури від 9 до 14%. Він додав, що закон вступає в дію “з першого числа наступного місяця”. За його словами, “уряд за цей час має скасувати ті квоти, які сьогодні діють, тому що не можуть діяти одночасно і вивізне мито і квоти”.

В.ХОМУТИННІК повідомив, що даним законом не підвищується, як пропонував уряд, рентна ставка на нафту та газовий конденсат, а також не вводиться законом “плата за надра по тих самих нормах”.

Він нагадав, що з 1 січня 2011 року було підвищено ставки на 40%. За його словами, враховуючи нинішню ситуацію на цьому ринку, таке підвищення рентних ставок не доцільне.

Він також наголосив, що комітет запропонував не підвищувати “надбавку до діючого тарифу на електричну та теплову енергію”. Він нагадав, що уряд пропонував підвищити її до з 3 до 4%.

Також даним законом запропоновано вилучити із Податкового кодексу норму про звільнення від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.