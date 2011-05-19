Аграрії засіяли яровими 7,3 млн. га - 96% від плану

Аграрії засіяли яровими культурами 7,3 млн. га - 96% від плану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник міністра агрополітики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції в Києві.

«У цілому, весняно-польові роботи виконані на 96%, і з 7,6 млн. га засіяно 7,3 млн. га», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він зазначив, що у поточному році відзначається істотна зміна структури посівних площ. Цього року збільшено посіви кукурудзи на зерно більш ніж на 400 тис. га, і площа посіву кукурудзи вперше за роки незалежності України перевищить 3 млн. га.

М.БЕЗУГЛИЙ повідомив, що на сьогодні вже посіяно 3,2 млн. га кукурудзи на зерно.

Також у поточному році збільшено посіви цукрового буряку на 64 тис. га, «що є абсолютно достатнім, щоб забезпечити роботу цукрових завод і виробити до 2 млн. тонн цукру», - зазначив перший заступник міністра.

Також, за словами М.БЕЗУГЛОГО, у поточному сезоні збільшено посіви круп`яних культур: проса, гречки і вівса.

М.БЕЗУГЛИЙ зазначив, що Міністерство, за рекомендацією наукових установ, узяло курс на зміну структури і площі посівів олійних культур – рапсу, сої і соняшнику, і на інтенсифікацію їх виробництва – забезпечення тих самих обсягів виробництва шляхом підвищення врожайності і приведення площ посівів під олійними до науково-обгрунтованих рівнів.

«Ми запропонували аграріям майже до 1 млн. га зменшити площі посіву соняшнику, але провести заходи, які збільшать врожайність, і ми матимемо той самий вал соняшнику, що був минулого року», - сказав перший заступник міністра.

Крім того, планується більш ніж на 100 тис. га збільшити площу посіву сої. Площі озимого і ярового рапсу зберігаються на рівні минулого року. «Ми можемо констатувати, що всі заплановані міністерством заходи на посівну кампанію з нашої точки зору підходять до логічного завершення і виконані», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ,

Як повідомляв УНІАН, у поточному році посівні площі становлять 26,7 млн. га, з них 15,6 млн. га – зерновий клин (8 млн. га – озимі, 7,6 млн. га – ярові зернові культури).