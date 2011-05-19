Мінагропрод - за збереження режиму експорту соняшника зі щорічним зниженням вивізного мита

Міністерство аграрної політики і продовольства України виступає за збереження діючого режиму експорту соняшника, що передбачає щорічне зниження вивізного мита на насіння на 1% - до 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник міністра агрополітики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції в Києві.

«Зниження щорічного мита до 10% є абсолютно прийнятним, і ми поки що дотримуємося цих позицій», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ. На його думку, робити експорт насіння соняшнику абсолютно безмитним сьогодні передчасно. Крім того, заступник міністра зазначив, що необхідно, щоб українські підприємства олієжирової промисловості мали хай невеликі, але преференції перед виробниками розвинених країн.

Нагадаємо, Європейський Союз у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі наполягає на скасуванні Україною експортних мит на насіння соняшнику.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України від 10.09.99 № 1033-XIV "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", починаючи з 1 січня 2007 року ставка вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику щорічно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10%. З 1 січня 2011 ставка вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику становить 11% від митної вартості.